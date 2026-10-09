В ЕС отреагировали на санкции США против Международного уголовного суда

В Европейской комиссии выразили сожаление в связи с решением США ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС).

Об этом говорится в заявлении ЕК, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается в заявлении, Европейский Союз всегда поддерживал МУС.

ЕС будет тесно сотрудничать с МУС, чтобы обеспечить продолжение его эффективной деятельности.

"Мы, как и прежде, привержены сотрудничеству со всеми 125 государствами – участниками Римского статута – с целью сохранения и уважения его независимости, чтобы он мог и в дальнейшем выполнять свою жизненно важную миссию. Поскольку до вступления этих мер в силу остается шестимесячный срок, у нас есть возможность для диалога", – подчеркивается в заявлении.

ЕС готов принять любые необходимые меры, чтобы Суд мог выполнять свою работу как в части расследования, так и в части судебного преследования военных преступлений и преступлений против человечности, а также защищать интересы субъектов хозяйствования из стран ЕС в рамках единого рынка.

Сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа в пятницу ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС).

В свою очередь в МУС заявили, что обезопасили себя от возможных санкций со стороны США.