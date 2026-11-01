В Болгарии начался второй тур президентских выборов

В воскресенье, 1 ноября, в Болгарии состоится второй тур президентских выборов, в котором соревнуются Илияна Йотова, временно исполняющая обязанности президента, и проукраинский экс-премьер Андрей Гюров.

Об этом сообщает БНТ, передает "Европейская правда".

Голосование началось в 07:00 по местному времени и продлится до 20:00. В случае образования очередей на избирательных участках работу могут продлить ещё на один час.

Право голоса на выборах имеют более 6,5 млн граждан. Всего в стране работают около 9300 избирательных участков, оборудованных электронными машинами для голосования. На участках, где зарегистрировано более 780 избирателей, установили по две машины.

Еще 613 избирательных участков открыли за рубежом – в 60 странах мира. Больше всего из них расположено в Великобритании, Турции и Германии.

Стоит отметить, что первый тур президентских выборов отличался низкой явкой избирателей. По итогам первого тура выборов Йотова набрала 34,6% голосов, а Гюров – 31,9%.

Недавно бывший президент, экс-премьеры и бывшие министры Болгарии обратились к гражданам с призывом проголосовать за Гюрова во втором туре президентских выборов.

Подробнее об этом читайте в статье: Шанс на поражение РФ в Болгарии: какую сенсацию преподнес первый тур президентских выборов и что будет дальше.