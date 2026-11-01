Сибіга: повернення російських хокеїстів заплямує лід українською кров’ю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) повернути Росію до участі у чемпіонатах світу є неприйнятним.

Про це Сибіга написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Повернути РФ на чемпіонати світу – це надати Москві легітимність, якої вона прагне, вважає Сибіга.

"Дозволивши повернення російського хокею, CAS заплямовує лід українською кров’ю. Росія не припинила свою війну. Вона не припинила вбивати українців. Вона не припинила своїх невпинних атак на наші міста. То що саме змінилося, щоб виправдати повернення її національних команд з хокею на лід до міжнародних змагань?", – написав глава українського МЗС.

Андрій Сибіга закликав міжнародну спортивну спільноту та всіх партнерів виступити проти поновлення Росії в міжнародних змаганнях.

"Це ганебне рішення має бути скасовано. Я також закликаю уряди, які не втратили моральний компас, заборонити в’їзд російським гравцям на свою територію. Війна Росії має мати наслідки, включно зі сферою міжнародного спорту", – написав Сибіга.

Раніше у Міжнародній федерації хокею підтвердили, що збірна Росії може посісти місце України на чемпіонаті світу 2027 року.

На тлі цього рішення глава фінського МЗС Еліна Валтонен заявила, що російські спортсмени не зможуть відвідувати Фінляндію у 2027 році.