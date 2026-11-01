Сибига: возвращение российских хоккеистов запятнает лёд украинской кровью

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о восстановлении России в участии в чемпионатах мира является неприемлемым.

Об этом Сибига написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Вернуть РФ на чемпионаты мира – значит предоставить Москве легитимность, к которой она стремится, считает Сибига.

"Разрешив возвращение российского хоккея, CAS запятнает лёд украинской кровью. Россия не прекратила свою войну. Она не прекратила убивать украинцев. Она не прекратила свои непрекращающиеся атаки на наши города. Так что же именно изменилось, чтобы оправдать возвращение её национальных хоккейных команд на лёд к международным соревнованиям?", – написал глава украинского МИД.

Андрей Сибига призвал международное спортивное сообщество и всех партнёров выступить против восстановления России в международных соревнованиях.

"Это позорное решение должно быть отменено. Я также призываю правительства, не утратившие моральный компас, запретить въезд российским игрокам на свою территорию. Война России должна иметь последствия, в том числе в сфере международного спорта", – написал Сибига.

Ранее в Международной федерации хоккея подтвердили, что сборная России может занять место Украины на чемпионате мира 2027 года.

На фоне этого решения глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что российские спортсмены не смогут посещать Финляндию в 2027 году.