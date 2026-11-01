Депутаты Европарламента призывают к введению новых санкций против российских спортсменов

В Европарламенте 21 депутат призывает к введению новых санкций и визовых ограничений в отношении России, чтобы не допустить возвращения российских национальных сборных по хоккею на международные соревнования.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

Письмо, датированное 30 октября, было направлено, в частности, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Международной федерации хоккея Францу Рейндлу.

Депутаты Европарламента требуют от Европейской комиссии подготовить санкции против спортивных лидеров и организаций, поддерживающих агрессивную войну России в Украине или российскую государственную пропаганду.

По мнению подписантов, организаторы соревнований должны изучить возможности ограничения въезда россиян. По их словам, допуск к участию в соревнованиях не дает права на въезд в страну.

Напомним, Международный спортивный апелляционный суд (CAS) постановил, что Россия может участвовать в чемпионате мира по хоккею. В Международной федерации хоккея подтвердили, что сборная России может занять место Украины на чемпионате мира 2027 года.

На фоне этого решения глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что российские спортсмены не смогут посещать Финляндию в 2027 году.