Ле Пен звинуватила ЄС у байдужості щодо подій у Польщі

Лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" у Франції Марін Ле Пен прокоментувала події, пов’язані з конституційною кризою у Польщі.

Про це Ле Пен написала у себе в Х, інформує "Європейська правда".

Події, що наразі розгортаються в Польщі навколо Конституційного трибуналу, викликають глибоке занепокоєння, вважає Ле Пен.

"Суперечливе відсторонення президента Трибуналу і втручання сил безпеки здаються схожими на насильницьке захоплення конституційної установи. Байдужість Європейського Союзу та мовчання ЗМІ щодо польської кризи викликають обґрунтовані запитання: не можна заявляти, що захищаєш демократію та верховенство права, і мовчати, коли конституційний баланс держави-члена серйозно під загрозою", – написала Марін Ле Пен.

За словами політикині, збільшення кількості таких насильницьких дій у самому Європейському Союзі починає її серйозно турбувати.

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

В ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагалися потрапити до будинку суду.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу