Ле Пен обвинила ЕС в равнодушии к событиям в Польше

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" во Франции Марин Ле Пен прокомментировала события, связанные с конституционным кризисом в Польше.

Об этом Ле Пен написала в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

События, которые в настоящее время разворачиваются в Польше вокруг Конституционного трибунала, вызывают глубокую обеспокоенность, считает Ле Пен.

"Спорное отстранение председателя Трибунала и вмешательство сил безопасности напоминают насильственный захват конституционного органа. Безразличие Европейского Союза и молчание СМИ по поводу польского кризиса вызывают обоснованные вопросы: нельзя заявлять, что защищаешь демократию и верховенство права, и молчать, когда конституционный баланс государства-члена находится под серьезной угрозой", – написала Марин Ле Пен.

По словам политика, рост числа подобных насильственных действий в самом Европейском союзе начинает её серьёзно беспокоить.

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых был президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытались проникнуть в здание суда.

Подробности читайте в статье: Польша идет под трибунал. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис