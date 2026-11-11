В Испании рабочие проводят всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса

В среду испанские рабочие объявили всеобщую забастовку и, несмотря на непогоду, вышли на пикеты в рамках массовой акции протеста против кризиса доступности жилья в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это первая всеобщая забастовка за последние 14 лет, которую совместно поддерживают два крупнейших профсоюза Испании – UGT и CCOO, а также другие профсоюзные организации и ассоциации арендаторов, возмущенные ростом арендной платы и выселениями.

Reuters

"Мы не остановимся, пока не изменим жилищную модель этой страны от А до Я, чтобы жилье служило для проживания, а не находилось на службе у меньшинства арендодателей", – заявила пресс-секретарь Мадридского союза арендаторов Алисия дель Рио, когда в полночь началась забастовка.

По данным центрального банка, в Испании наблюдается дефицит в размере около 750 тысяч домов, который к 2028 году должен вырасти до более чем миллиона.

Поскольку всё меньше людей могут позволить себе приобрести жильё, спрос на аренду резко вырос, оказывая давление на этот рынок.

Reuters

По данным Молодежного совета Испании, средняя стоимость аренды, составляющая 1 176 евро, равна примерно 98,7 % средней месячной зарплаты молодого человека в Испании.

По данным профсоюзов UGT и CCOO, в начале забастовки уровень участия достиг 90% в портах и в автомобильной отрасли, при этом сообщалось о "полной остановке работы" на заводах, в частности Volkswagen в Наварре и SEAT в Барселоне.

В начале забастовки на оптовом рынке "Меркамадрид" в Мадриде, где собралось около 1 000 протестующих, вспыхнули напряжённые столкновения.

Мадридское отделение профсоюза CCOO сообщило, что полиция применила перцовый спрей против пикетчиков и арестовала одного из них, а 13 человек нуждались в медицинской помощи.

Представитель полиции подтвердил факт ареста, но опроверг применение перцового спрея, хотя отметил, что его использовали для разгона другого пикета в районе Карабанчель.

Напомним, 5 октября премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы на фоне ослабления позиций его Социалистической партии.

Поводом для этого решения стал провал в Конгрессе депутатов двух указов о жилье, разработанных правительством в ответ на социальные протесты, вспыхнувшие послевыселения в Мадриде 87-летней женщины Марикармен Абаскаль.

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