Bloomberg: рейтинг лейбористів у Британії зріс до 28% після приходу Бернема до влади

Підтримка Лейбористської партії Великої Британії зросла приблизно з 19% до 28% після зміни керівництва уряду, що стало одним із найбільших стрибків популярності партії після зміни прем’єр-міністра між загальними виборами за останні понад 70 років.

Про це свідчать дані комплексного опитування Bloomberg, яке об’єднує результати дев’яти соціологічних компаній, повідомляє "Європейська правда".

Зростання рейтингу відбулося на тлі відставки Кіра Стармера та приходу до влади Енді Бернема.

За даними дослідження, популярність лейбористів підвищувалася в кілька етапів: після оголошення про відставку Стармера, призначення Бернема прем’єр-міністром і виступу нового лідера на конференції партії минулого місяця.

Зростання на дев’ять відсоткових пунктів поступається лише стрибкам популярності, яких свого часу досягли Борис Джонсон після заміни Терези Мей у 2019 році та Гордон Браун після приходу на зміну Тоні Блеру у 2007 році.

Водночас історичні дані свідчать, що підвищення рейтингу нового прем’єра зазвичай досягає піка приблизно через чотири місяці, а протягом року може змінитися на протилежну тенденцію.

Також змінюється баланс сил серед правих партій. Як зазначається, консерватори вперше із січня 2025 року випередили Reform UK Найджела Фараджа та стали найпопулярнішою правою політичною силою.

Зазначимо, у понеділок, 26 жовтня, очільник британського уряду заявив, що дотримається передвиборчої обіцянки Лейбористської партії і не наполягатиме на поверненні Великої Британії до ЄС протягом каденції цього парламенту, однак, висловлюючи свою особисту думку, він зазначив, що хотів би бачити, як країна повертається до ЄС ще за його життя.

Нещодавно Бернем заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Британією та ЄС, зазначивши, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

Відомо, що Велика Британія та Європейський Союз проведуть щорічний саміт лідерів 20 листопада в Брюсселі.

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