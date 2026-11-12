Генсек НАТО: потери РФ в Украине за месяц приблизились к потерям США за 14 лет во Вьетнаме

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что число российских военных, погибающих и получающих ранения в Украине за месяц, уже почти равно совокупным потерям США за 14 лет войны во Вьетнаме.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении на Форуме атлантического будущего 11 ноября.

По словам Рютте, правитель РФ Владимир Путин терпит поражение на поле боя, поскольку в течение последних нескольких месяцев Россия ежемесячно теряет более 40 тысяч военнослужащих погибшими и тяжелоранеными.

"Соединенные Штаты за 14 лет во Вьетнаме потеряли 56 тысяч. А здесь, за один месяц, в России погибших или тяжелораненых – 40 тысяч. И, по предварительным данным, в октябре эта цифра могла вырасти до более чем 50 тысяч. 50 тысяч за один месяц", – сказал Рютте.

Он добавил, что на фоне провала на поле боя Путин пытается сломить волю Украины к борьбе, нанося удары по гражданскому населению, обстреливая украинские города ракетами и дронами, пытаясь уничтожить критически важную инфраструктуру в преддверии зимы.

"Россия также усилила свою кампанию враждебных действий по всей Европе. Путин пытается разъединить нас, дестабилизировать наши общества и подорвать нашу поддержку Украины с помощью поджогов, инцидентов с дронами, кибератак и других злонамеренных действий. Но давайте будем откровенными. Ему это не удается. На каждую российскую гибридную атаку против наших стран мы направляем Украине ещё больше поддержки", – резюмировал Рютте.

По оценке НАТО, в сентябре Россия понесла в Украине более 50 тысяч потерь, из которых 28 тысяч – погибшие, что значительно превышает потери украинских вооруженных сил.

В июне в НАТО подсчитали, что Россия потеряла в войне более 1,4 млн военных.