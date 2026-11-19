В четверг Черногория закроет ещё два раздела в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз, завершив таким образом в общей сложности три четверти от общего числа переговорных разделов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в правительстве Ирландии, которая председательствует в Совете ЕС.

19 ноября состоится уже четвертая межправительственная конференция с Черногорией в рамках ирландского председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля.

"Сегодняшняя конференция свидетельствует о постоянном прогрессе Черногории на пути к вступлению в ЕС, что приближает страну к завершению технических переговоров до конца срока ирландского председательства в ЕС. После закрытия семи разделов переговоров во время ирландского председательства в ЕС на сегодняшний день Черногория закрывает еще два раздела", – заявили в ирландском правительстве.

Речь идет о закрытии раздела 16, касающегося налогообложения, и раздела 22, касающегося региональной политики и координации структурных инструментов.

"Закрыв 25 из 33 необходимых технических разделов переговоров, Черногория на данный момент закрыла три четверти своих переговорных разделов и продолжает двигаться к закрытию остальных переговорных разделов до конца ирландского председательства в ЕС. Это значительное достижение для Черногории и ее граждан демонстрирует, что при проведении реформ прогресс в расширении ЕС возможен", – прокомментировал ирландский министр по делам Европы Томас Бирн.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявляла, что при нынешних темпах реформ Черногория будет готова подписать договор о вступлении в ЕС уже в июне 2027 года.

Недавно Черногория приняла меры по урегулированию ряда споров с соседней Хорватией, которые угрожали сорвать её планы стать 28-м членом ЕС к 2028 году.

Черногория надеется стать членом ЕС в 2028 году, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что это может стать реальностью.