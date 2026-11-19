Новое правительство Латвии планирует принять декларацию о дерусификации, создав правовую основу для ограничения использования русского языка в публичном пространстве.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, такое обещание содержится в опубликованной декларации о будущей работе нового правительства Латвии.

Во вторник поздно вечером Сейм Латвии утвердил состав нового Кабинета министров во главе с премьером Андрисом Кулбергсом. Коалицию сформировали две партии – "Объединенный список", одержавший победу на выборах, и "Национальный альянс".

Практически сразу был опубликован текст новой правительственной декларации. Пункт 118 документа отмечает намерения правительства утвердить так называемую "декларацию о дерусификации".

"Закрепим рекомендации академиков, историков и социолингвистов, приняв декларацию о дерусификации, создав правовую основу для ограничения использования русского языка в публичном пространстве и укрепления статуса латышского языка как единственного государственного языка", – говорится в документе.

Власти пока не уточнили, какие именно ограничения на использование русского языка будут введены или как они будут регулироваться законодательно.

Однако известно, что правительство намерено расширить использование латышского языка в общественных местах, информационных пространствах и на рабочих местах. Кроме того, Рига обещает поддерживать издательства, публикующие контент исключительно на латышском языке.

Как известно, на выборах в 15-й Сейм Латвии убедительную победу одержал "Объединенный список", набравший 35,3% голосов.

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