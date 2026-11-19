Новый предвыборный опрос в Испании показывает, что оппозиционная консервативная Народная партия (PP) и правящая Социалистическая партия (PSOE) ведут напряженную борьбу, и отрыв между ними сокращается.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией PF Global по заказу Politico, сообщает "Европейская правда".

В частности, Народной партии опрос прогнозирует 29,5% голосов, тогда как Социалистическая партия получит 27,2%.

С погрешностью 2,6% обе партии находятся в статистическом паритете.

Ультраправая партия Vox имеет шансы набрать 19,6% голосов, что позволит PP сформировать с ней коалицию и прийти к власти.

Опрос также показывает, как изменились взгляды избирателей с 2023 года. Например, 2% избирателей, которые три года назад поддерживали PP, заявили, что теперь будут голосовать за Vox, а 10% тех, кто голосовал за социалистов, заявили, что теперь переходят на сторону PP.

Опрос проводился с 15 по 17 ноября, всего было опрошено 2 454 испанца.

До этого данные четырёх опросов демонстрировали небольшой рост популярности Социалистической партии.

Напомним, 5 октября премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о досрочных выборах на фоне ослабления позиций его Социалистической партии. Поводом для этого стал провал в Конгрессе депутатов двух указов о жилье, разработанных правительством в ответ на социальные протесты, вспыхнувшие послевыселения в Мадриде 87-летней женщины.

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