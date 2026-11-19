Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл в немецкую столицу Берлин, где запланировано заседание стран "коалиции желающих".

Об этом украинский президент написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что на встрече будут представлены более 40 партнеров, в том числе и команда президента США Дональда Трампа.

"Приоритет для Украины – укрепление защиты нашего неба, энергетическая и финансовая поддержка, дипломатический трек и последующие шаги для прекращения войны и обеспечения безопасности. Делаем все, чтобы присутствие Европы в переговорном процессе было полноценным и чтобы встречи были результативными", – подчеркнул он.

Также у Зеленского запланирован ряд двусторонних переговоров с европейскими лидерами, в том числе с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

"Будет и формат с участием американской стороны и советников по вопросам национальной безопасности Европы", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", президент Франции Эммануэль Макрон на заседании "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября представит три приоритета.

Также стало известно, что на заседании будут обсуждаться планы по развертыванию в Украине многонациональных вооруженных сил союзников в рамках гарантий безопасности после завершения боевых действий.