Польская полиция задержала 40-летнего мужчину, который без разрешения снимал с дрона окрестности Французской набережной в порту города Гдыня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает польский портал RMF24.

Незаконный полёт дрона обнаружил сотрудник охраны во вторник, 17 ноября. Он немедленно сообщил об этом в полицию города Гдыня.

Инцидент произошёл на улице Польской, вблизи входа в Гдыньский порт, через который ежедневно проходят как торговые, так и пассажирские суда. По ту сторону канала расположен военный порт, что делает эту территорию особенно уязвимой.

Задержанный 40-летний мужчина не имел необходимых полномочий, не сообщил о полете и не получил необходимых разрешений на полеты в зоне, на которую распространяются ограничения.

Мужчина объяснял, что снимал видео в коммерческих целях.

За нарушение законодательства задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в конце октября – начале ноября российские спецслужбы планировали диверсионную операцию на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью РФ, в которой хотели обвинить Украину.

В начале ноября в Главном управлении полиции Польши был создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском воеводстве и на Подляшье: силовики готовились к возможным диверсиям на границе с Калининградской областью.

3 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на российско-польской границе ночью была замечена "подозрительная активность".