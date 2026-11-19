Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что власти Молдовы не готовят отключения электроэнергии и водоснабжения, опровергнув слухи, распространяющиеся в стране.

Об этом сообщает NewsMaker, передает "Европейская правда".

На мероприятии, посвященном запуску общенациональной кампании по подготовке населения к кризисным ситуациям 19 ноября, премьер-министр отметил, что программа Moldova Pregătită ("Молдова готова") и руководство, содержащее план действий в кризисной ситуации, дают ответы на ряд вопросов, в частности, что делать в случае отключения света или воды и где встретиться, если связь прервется.

"Позавчера беспилотники, пролетевшие над нашей страной, в том числе над столицей, напомнили нам о том, что опасность очень близко. Также той ночью произошло землетрясение, которое застало многих из нас врасплох, включая меня. Мы не всегда знаем, как реагировать. Такие примеры свидетельствуют о том, что мы должны быть к ним готовы. Мы не можем просто надеяться на импровизацию", – заявил Тофан.

По словам премьера, страна также не должна поддаваться страху, когда сталкивается с трудностями.

"Сейчас много страха, в том числе и в обществе. Говорить о рисках – значит готовиться. В последние дни, недели, месяцы ходят слухи и ложные сведения о том, что власти собираются отключить в стране электричество и воду. Хочу четко заявить по этому поводу: мы не готовимся отключать свет и воду. Мы готовим людей к тому, чтобы они знали, что делать, если по какой-то причине прервется работа жизненно важной службы", – добавил премьер-министр.

Ранее, 17 ноября, Министерство обороны Молдовы сообщило о несанкционированном пролете семи беспилотников в её воздушном пространстве во время атаки РФ на украинские регионы; некоторые из них разбились.

Также работа шести пунктов пропуска на границе между Молдовой и Украиной была временно приостановлена из соображений безопасности.

Кроме того, в Румынии в ночь на 18 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,7 в сейсмической зоне Вранча, оно стало самым сильным за последние годы. Его ощущали в Украине и Молдове.