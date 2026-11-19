Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин в ходе переговоров в Шэньчжэне не обсуждали возможность проведения "гуманитарной миссии" в Константиновке.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Кроме того, по мнению Пескова, "противоречивые" заявления Киева относительно российской инициативы о гуманитарной операции в Константиновке свидетельствуют о том, что он не готов к ней присоединиться.

"Вы слышите молчание по этому поводу со стороны Киева, точнее, не молчание, а весьма противоречивые заявления, которые отнюдь не свидетельствуют о готовности присоединиться к этой инициативе", – сказал пресс-секретарь.

Впрочем, американская сторона знает об этой идее Путина и в целом, по словам Пескова, ее "поддерживает".

Напомним, идею провести так называемую "гуманитарную миссию" в Константиновке по примеру операции в Олешках Владимир Путин высказал 12 ноября 2026 года во время встречи со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Он предложил организовать пятидневное перемирие для эвакуации мирных жителей, которые, по его утверждению, остаются в городе. Однако Украина опасается, что РФ может использовать такую операцию для того, чтобы укрепить свои позиции в Константиновке и полностью ее оккупировать.

Напомним, в четверг, 19 ноября, председатель Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин собрались на первый в истории трехсторонний саммит.