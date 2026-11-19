Швеция опубликовала юридические рекомендации, призванные облегчить пограничным органам отказ во въезде или депортацию российских спортсменов в преддверии Чемпионата мира по лыжным видам спорта 2027 года.

Об этом сообщил Politico министр по вопросам миграции Йохан Форсселл, пишет "Европейская правда".

Чемпионат начнётся в городе Фалун в Швеции в конце февраля. Во всех дисциплинах Международная федерация лыжного спорта и сноубординга разрешила более 400 спортсменам и членам сопровождающего персонала из России и Беларуси выступать в этом сезоне под нейтральным флагом. Новые юридические рекомендации помогут ограничить въезд спортсменам из стран, вовлеченных в войну против Украины.

"Эти юридические рекомендации помогут пограничным органам принять решение о том, что эти спортсмены не будут допущены в страну", – сказал Форсселл.

Норвегия и Финляндия уже заявили, что будут отказывать российским спортсменам во въезде.

"В России политика и спорт, бесспорно, переплетаются. Они являются частью государственной военной пропагандистской машины. Я люблю свободу передвижения в Европе, но не тогда, когда это даст России возможность распространять свою военную пропаганду", – отметил министр по вопросам миграции.

Форсселл также призвал ЕС ввести запрет на выдачу российских туристических виз, сославшись на соображения безопасности после того, как в августе в аэропорту "Лейпциг-Галле" обнаружили дрон со взрывчаткой – атаку, в которой Германия обвинила Россию. Как сообщается, один из подозреваемых въехал в ЕС по туристической визе.

Инициатива Швеции по введению общеевропейских правил, впервые изложенная в письме в июне, к тому времени получила поддержку 11 стран. По словам Йогана Форсселла, сегодня их число больше. Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер планирует представить соответствующее предложение в следующем году.

Напомним, Швеция изучает возможность отказа в выдаче виз российским и белорусским спортсменам, желающим участвовать в международных спортивных соревнованиях на её территории.

А министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала государства-члены ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России до окончания российско-украинской войны.