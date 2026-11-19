Президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече "коалиции желающих", которая проходит в четверг в Берлине, участники обсуждают дальнейшую поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем аккаунте в Х.

Зеленский поблагодарил всех партнеров, присоединившихся к встрече в Берлине.

"Обсуждаем дальнейшую поддержку: как можно более быструю реализацию решения ЕС о выделении Украине 45 миллиардов евро на покрытие бюджетных потребностей; укрепление ПВО, в частности через PURL; зимний пакет средств перехвата баллистических ракет; новые оборонные возможности, которые мы можем реализовать совместно с Европой. Конечно, говорим о дипломатии достойного мира", – отметил он.

Зеленский также выразил благодарность "каждому, кто укрепляет нашу защиту и работает над прекращением российской войны".

Как сообщала "Европейская правда", президент Франции на заседании "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября представит три приоритета.

Также стало известно, что на заседании будут обсуждаться планы по развертыванию в Украине многонациональных вооруженных сил союзников в рамках гарантий безопасности после завершения боевых действий.