Зеленский назвал ключевые темы, обсуждаемые "коалицией желающих"
Президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече "коалиции желающих", которая проходит в четверг в Берлине, участники обсуждают дальнейшую поддержку Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем аккаунте в Х.
Зеленский поблагодарил всех партнеров, присоединившихся к встрече в Берлине.
"Обсуждаем дальнейшую поддержку: как можно более быструю реализацию решения ЕС о выделении Украине 45 миллиардов евро на покрытие бюджетных потребностей; укрепление ПВО, в частности через PURL; зимний пакет средств перехвата баллистических ракет; новые оборонные возможности, которые мы можем реализовать совместно с Европой. Конечно, говорим о дипломатии достойного мира", – отметил он.
Зеленский также выразил благодарность "каждому, кто укрепляет нашу защиту и работает над прекращением российской войны".
Как сообщала "Европейская правда", президент Франции на заседании "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября представит три приоритета.
Также стало известно, что на заседании будут обсуждаться планы по развертыванию в Украине многонациональных вооруженных сил союзников в рамках гарантий безопасности после завершения боевых действий.