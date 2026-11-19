Литва будет уделять приоритетное внимание вопросам финансирования безопасности и обороны, в том числе в отношении Украины, в ходе своего предстоящего председательства в Совете ЕС.

Об этом пишет Rapporteur, сообщает "Европейская правда".

Если переговоры по следующему долгосрочному бюджету ЕС продолжатся и в новом году, Литва сменит Ирландию в ведении переговоров на следующем этапе.

Определяя приоритеты Вильнюса, министр иностранных дел Кястутис Будрис отметил: "Со стороны Литвы – это, безусловно, безопасность и оборона".

Литва стремится к тому, чтобы потребности в сфере обороны и безопасности были учтены в следующем долгосрочном бюджете ЕС. В будущем Будрис предположил, что под давлением могут оказаться прежде всего международные партнерства и расходы на развитие, отметив, что правительство Литвы уже получило просьбу сократить расходы в этих сферах на 5%.

Также глава МИД Литвы подчеркнул важность интеграции Украины в европейскую оборонную промышленную базу, отметив, что для Литвы расширение ЕС и Украина являются "вопросом безопасности, фактической интеграцией".

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, выступая вместе с Будрисом, заявил, что Европейская комиссия стремится к тому, чтобы расходы на оборону и космическую отрасль были поставлены "на тот же неприкосновенный уровень, что и общая сельскохозяйственная политика и политика сплоченности".

Будрис отметил, что переговоры будут касаться не только общей суммы, выделенной на оборону, но и правил распоряжения этими средствами, в частности того, как в бюджете учтены вопросы устойчивости и восточного фланга ЕС.

Ранее в Литве пообещали, что военная помощь Украине со стороны Литвы в следующем году не уменьшится и составит 0,25 % от ВВП страны.

Напомним, Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС сохранить высокий уровень расходов на оборону в следующем долгосрочном бюджете ЕС, иначе это приведет к задержкам в развитии военного потенциала блока.