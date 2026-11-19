Канцлер Австрии "шокирован" ударом РФ по Киеву, в результате которого пострадало посольство его страны
Канцлер Австрии Кристиан Штокер отреагировал на российский удар по Киеву, в результате которого пострадало посольство его страны.
Об этом он сообщил в социальной сети X, передает "Европейская правда".
Штокер заявил, что шокирован тем, что недавняя атака России на Киев "поставила под угрозу наших сотрудников и нанесла ущерб зданию нашего посольства в Киеве".
"Это абсолютно неприемлемо: дипломатические представительства являются неприкосновенными и должны быть защищены при любых обстоятельствах", – подчеркнул он.
Канцлер Австрии отметил, что поговорил по телефону с дипломатической командой в Киеве по поводу этого инцидента.
"Чувствую огромное облегчение от того, что они физически невредимы. Я от всей души благодарю их за преданность нашей стране в таких сложных обстоятельствах", – добавил Штокер.
Как сообщалось, в результате атаки в посольстве пострадали окна, а также автомобили, стоявших поблизости.
В этот день сообщалось, что один из дронов попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов.
Кроме того, в результате российской атаки на Киев обломки российского беспилотника упали на территорию Министерства иностранных дел.
Также напомним, что на днях российская атака на Днепр повредила почетное консульство Австрии.