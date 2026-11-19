Канцлер Австрии Кристиан Штокер отреагировал на российский удар по Киеву, в результате которого пострадало посольство его страны.

Об этом он сообщил в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Штокер заявил, что шокирован тем, что недавняя атака России на Киев "поставила под угрозу наших сотрудников и нанесла ущерб зданию нашего посольства в Киеве".

"Это абсолютно неприемлемо: дипломатические представительства являются неприкосновенными и должны быть защищены при любых обстоятельствах", – подчеркнул он.

Канцлер Австрии отметил, что поговорил по телефону с дипломатической командой в Киеве по поводу этого инцидента.

"Чувствую огромное облегчение от того, что они физически невредимы. Я от всей души благодарю их за преданность нашей стране в таких сложных обстоятельствах", – добавил Штокер.

Как сообщалось, в результате атаки в посольстве пострадали окна, а также автомобили, стоявших поблизости.

В этот день сообщалось, что один из дронов попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов.

Кроме того, в результате российской атаки на Киев обломки российского беспилотника упали на территорию Министерства иностранных дел.

Также напомним, что на днях российская атака на Днепр повредила почетное консульство Австрии.