Сторонница РФ и соратница премьера победила на президентских выборах в Болгарии

Во втором туре президентских выборов в Болгарии 1 ноября с результатом 57,66% победила Илияна Йотова, исполняющая обязанности главы государства и соратница действующего премьер-министра Румена Радева.

Об этом свидетельствуют результаты Центральной избирательной комиссии Болгарии после подсчёта 99,66% бюллетеней, сообщает "Европейская правда".

Йотова со значительным отрывом обошла своего соперника – прозападного и проукраинского кандидата, бывшего премьера Андрея Гюрова, набравшего 39,38% голосов.

Йотова стала первой женщиной, избранной президентом страны. Она заявила, что Гюров позвонил ей и поздравил с победой. В своем выступлении после объявления результатов выборов глава государства упрекнула оппонентов за "кампанию давления".

"После этого давления, после этой ненависти, обрушившейся на этих людей, ни один из них не отказался, ни один из них не предал нас. Но сегодня люди своим голосом сказали: "Нет, не так". Благодаря диалогу, разговору, поиску решений, сотрудничеству и координации с другими институтами можно принимать правильные решения, а не тогда, когда твое главное послание заключается в том, чтобы саботировать всех остальных", – заявила Йотова.

Как известно, перед вторым туром президентских выборов бывший президент, экс-премьеры и бывшие министры Болгарии обратились к гражданам с призывом проголосовать за Гюрова во втором туре президентских выборов.

Отметим, что Йотова является прямой последовательницей политического видения и стиля управления Румена Радева. Она была его вице-президентом еще с первого срока в 2017 году.

После ее победы, как писала "ЕвроПравда", можно ожидать полного контроля над исполнительной и законодательной ветвями власти в Болгарии со стороны премьера.