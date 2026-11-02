Дрон нарушил воздушное пространство Латвии, армия запустила беспилотник-перехватчик

Вооруженные силы Латвии задействовали дрон-перехватчик после того, как неизвестный беспилотник вторгся в латвийское воздушное пространство.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Вечером в воскресенье в 18:59 в Краславском и Лудзенском районах Латвии объявили оранжевый уровень тревоги после того, как неизвестный дрон нарушил воздушное пространство страны.

Через семнадцать минут летающий объект покинул воздушное пространство Латвии, пересек латвийско-российскую границу.

Реагируя на обнаруженную угрозу воздушному пространству, латвийская армия запустила дрон-перехватчик BLAZE. В 19:19 вблизи границы с РФ было принято решение активировать механизм самоуничтожения перехватчика, чтобы предотвратить возможный риск нарушения государственной границы.

Угроза для двух районов была снята в 19:30.

"Мы продолжаем следить за нашим воздушным пространством и выполнять свои задачи, чтобы граждане могли чувствовать себя в безопасности, и в случае необходимости мы снова готовы реагировать", – сказал министр обороны Латвии Райвис Мелнис.

Напомним, 24 октября Национальные вооруженные силы Латвии сообщили об обнаружении на территории страны обломков упавшего беспилотника.

18 октября в деревне Юоджонис, что в Пасвалиском районе Литвы, были найдены обломки предположительно дрона, нарушившего воздушное пространство страны. Литва утверждает, что дрон вторгся в воздушное пространство страны с территории Польши.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что дрон, который в воскресенье влетел в Литву, содержал взрывчатку.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что инцидент с дроном в Литве, вероятно, является следствием российских мер радиоэлектронной борьбы. Он сообщил, что Украина выражает сожаление в связи с инцидентом.