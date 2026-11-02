На Кіпрі частина освітян оголосили безстроковий страйк і збираються на протест

Працівники програм підтримки Міністерства освіти на Кіпрі розпочали у понеділок, 2 листопада, страйк на невизначений термін через невиконання урядом законодавства, що регулює їхні трудові відносини.

Про це пише The Cyprus Mail, повідомляє "Європейська правда".

Профспілки повідомили, що працівники також проведуть у четвер, 5 листопада, протестний марш від Міністерства фінансів до президентського палацу, вимагаючи негайного виконання зобов’язань та захисту їхніх прав і доходів.

Профспілки зазначили, що рішення про страйк ухвалили через те, що Міністерство освіти й надалі не виконує законодавство, запроваджене самим урядом і ухвалене парламентом 21 квітня 2026 року.

Серед іншого, протестувальники скаржаться, що через затримки прийняття відповідних рішень урядом працівники, яких скоротили у рамках програми, вже п’ять місяців залишаються без доходу, без доступу до допомоги з безробіття та без заробітної плати.

Нагадаємо, у Франції ще з вересня тривають масові демонстрації учнів середніх шкіл у Франції, які виступають проти поганих умов навчання. У понеділок, 2 листопада, у Франції відновилися протести учнів середніх шкіл, хоча й у значно меншому масштабі, ніж у минулі тижні.

Нещодавно на Кіпрі працівники сфери соціального забезпечення розпочали 24-годинний страйк, вимагаючи збільшення штату, реорганізації служб та підвищення рівня безпеки персоналу.