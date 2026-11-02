На Кипре работники образования объявили бессрочную забастовку и собираются на протест

Сотрудники программ поддержки Министерства образования на Кипре начали в понедельник, 2 ноября, забастовку на неопределенный срок из-за невыполнения правительством законодательства, регулирующего их трудовые отношения.

Об этом пишет The Cyprus Mail, сообщает "Европейская правда".

Профсоюзы сообщили, что работники также проведут в четверг, 5 ноября, протестный марш от Министерства финансов к президентскому дворцу, требуя немедленного выполнения обязательств и защиты их прав и доходов.

Профсоюзы отметили, что решение о забастовке было принято из-за того, что Министерство образования по-прежнему не выполняет законодательство, введенное самим правительством и принятое парламентом 21 апреля 2026 года.

Среди прочего, протестующие жалуются, что из-за задержек с принятием соответствующих решений правительством работники, сокращённые в рамках программы, уже пять месяцев остаются без дохода, без доступа к пособию по безработице и без заработной платы.

Напомним, что во Франции еще с сентября продолжаются массовые демонстрации учащихся средних школ, выступающих против плохих условий обучения. В понедельник, 2 ноября, во Франции возобновились протесты учащихся средних школ, хотя и в значительно меньшем масштабе, чем в предыдущие недели.

Недавно на Кипре работники сферы социального обеспечения начали 24-часовую забастовку, требуя увеличения штата, реорганизации служб и повышения уровня безопасности персонала.