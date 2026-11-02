Нідерланди готові заплатити 2 млн євро за допомогу в затриманні наркобарона-втікача

Нідерландські прокурори запропонували декілька мільйонів євро нагороди за інформацію, яка допоможе заарештувати засудженого наркобарона-втікача.

Про це у понеділок, 2 листопада, повідомила нідерландська влада, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Прокурори країни запропонували рекордні 2 млн євро винагороди за інформацію, яка допоможе заарештувати засудженого наркобарона Йоса Лейдеккерса – одного з найбільш розшукуваних втікачів Європи.

Зазначається, що ця винагорода, яка є найвищою з усіх, що коли-небудь були запропоновані нідерландською владою, буде виплачена будь-кому, хто надасть інформацію, яка призведе до арешту Лейдеккерса.

За словами прокурорів, Лейдеккерс, якого в Нідерландах знають під прізвиськами "Болле Йос" або "Чаббі Йос", є ключовою фігурою у міжнародному незаконному обігу кокаїну. Також зазначається, що він останні роки проживає у Сьєрра-Леоні, що у Західній Африці.

Прокурори вимагали його екстрадиції, але Сьєрра-Леоне відмовилася співпрацювати, що змусило Європейський Союз скоротити частину допомоги цій країні.

Минулого року 35-річного чоловіка заочно засудили до 24 років ув’язнення судом за контрабанду понад 7 тонн кокаїну; крім того, щодо нього тривають кілька поліцейських розслідувань у Нідерландах. У сусідній Бельгії суд засудив його до 79 років ув’язнення.

У червні минулого року нідерландська прокуратура подала клопотання про конфіскацію активів Лейдеккерса.

У липні того ж року суд нідерландського міста Роттердам постановив конфіскувати 96 млн євро незаконно отриманих доходів Лейдеккерса.