Нидерланды готовы выплатить 2 млн евро за помощь в задержании беглого наркобарона

Нидерландские прокуроры объявили вознаграждение в размере нескольких миллионов евро за информацию, которая поможет арестовать осужденного наркобарона, находящегося в бегах.

Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили нидерландские власти, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Прокуроры страны объявили рекордное вознаграждение в размере 2 млн евро за информацию, которая поможет арестовать осужденного наркобарона Йоса Лейдеккерса – одного из самых разыскиваемых беглецов Европы.

Отмечается, что это вознаграждение, которое является самым высоким из всех, когда-либо предложенных нидерландскими властями, будет выплачено любому, кто предоставит информацию, которая приведет к аресту Лейдеккерса.

По словам прокуроров, Лейдеккерс, которого в Нидерландах знают под прозвищами "Болле Йос" или "Чабби Йос", является ключевой фигурой в международном незаконном обороте кокаина. Также отмечается, что в последние годы он проживает в Сьерра-Леоне, что в Западной Африке.

Прокуроры требовали его экстрадиции, но Сьерра-Леоне отказалась сотрудничать, что вынудило Европейский Союз сократить часть помощи этой стране.

В прошлом году 35-летний мужчина был заочно приговорен судом к 24 годам лишения свободы за контрабанду более 7 тонн кокаина; кроме того, в отношении него продолжаются несколько полицейских расследований в Нидерландах. В соседней Бельгии суд приговорил его к 79 годам лишения свободы.

В июне прошлого года нидерландская прокуратура подала ходатайство о конфискации активов Лейдеккерса.

В июле того же года суд нидерландского города Роттердам постановил конфисковать 96 млн евро незаконно полученных доходов Лейдеккерса.