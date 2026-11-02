У Франції студенти закликають до нових масових протестів цього тижня

Національний союз студентів Франції закликає до нових масових демонстрацій через відсутність реакції уряду на їхні вимоги.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Французькі студенти оголосили вівторок, 3 листопада, "чорним днем" для університетів. А четвер, 5 листопада, – днем нових масових демонстрацій.

"Уряд не хоче нас слухати? 3 листопада – день дій щодо університетів: вийдіть на загальні збори та заблокуйте свій університет. А 5 листопада давайте масово вийдемо на вулиці!", – закликав союз у соцмережі.

Тим часом 2 листопада старшокласники відновили блокади своїх шкіл після завершення двотижневих канікул.

Втім, цього разу страйки виявилися меншими за масштабом: школярі заблокували всього 41 школу, що становить менш як 1% усіх по Франції.

Нагадаємо, у суботу, 31 жовтня, у Парижі, Марселі та інших містах Франції відбулася третя хвиля масових протестів проти зростання вартості життя, соціальної нерівності та погіршення якості державних послуг.

Під час протестів один із демонстрантів кинув саморобний коктейль Молотова у правоохоронців – прокуратура розпочала розслідування замаху на вбивство.