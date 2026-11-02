Во Франции студенты призывают к новым массовым протестам на этой неделе

Национальный союз студентов Франции призывает к новым массовым демонстрациям из-за отсутствия реакции правительства на их требования.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Французские студенты объявили вторник, 3 ноября, "чёрным днём" для университетов. А четверг, 5 ноября, – днём новых массовых демонстраций.

"Правительство не хочет нас слушать? 3 ноября – день действий в отношении университетов: выйдите на общее собрание и заблокируйте свой университет. А 5 ноября давайте массово выйдем на улицы!", – призвал союз в соцсети.

Между тем 2 ноября старшеклассники возобновили блокады своих школ после окончания двухнедельных каникул.

Впрочем, на этот раз забастовки оказались менее масштабными: школьники заблокировали всего 41 школу, что составляет менее 1% от общего числа школ во Франции.

Напомним, в субботу, 31 октября, в Париже, Марселе и других городах Франции прошла третья волна массовых протестов против роста стоимости жизни, социального неравенства и ухудшения качества государственных услуг.

Во время протестов один из демонстрантов бросил самодельный коктейль Молотова в правоохранителей – прокуратура начала расследование по факту покушения на убийство.