У Молдові підрахували кількість порушень повітряного простору країни дронами у жовтні

Міністерство оборони Молдови оприлюднило інформацію щодо того, скільки безпілотників порушило повітряний простір країни за жовтень.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на дані Міноборони Молдови.

За даними оборонного відомства країни, у жовтні під час атак Росії на територію України повітряний простір Молдови безпілотники порушили 19 разів.

З них шість безпілотників вибухнули на землі.

Також, як зазначається, з початку 2026 року Молдова зафіксувала загалом 67 випадків порушення повітряного простору, а з 2022 року загальна кількість зафіксованих інцидентів сягнула 104.

"З огляду на зростаючі повітряні загрози, розвиток сучасних можливостей для спостереження, виявлення та нейтралізації таких загроз є нагальною необхідністю для національної оборони", – додали у Міноборони Молдови.

Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни дроном, поклавши відповідальність за інцидент на Російську Федерацію.

Після того як у селі Кіштельниця виявили дрон, що впав за 100 метрів від житлового будинку, у МЗС Молдови заявили, що оголосять співробітника посольства РФ у Кишиневі персоною нон грата.

Писали, що Румунія веде переговори з Молдовою щодо спільної розробки програм боротьби з безпілотниками.