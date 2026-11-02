В Молдове подсчитали количество нарушений воздушного пространства страны дронами в октябре

Министерство обороны Молдовы обнародовало информацию о том, сколько беспилотников нарушило воздушное пространство страны в октябре.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на данные Минобороны Молдовы.

По данным оборонного ведомства, в октябре во время атак России на территорию Украины воздушное пространство Молдовы было нарушено беспилотниками 19 раз.

Из них шесть беспилотников взорвались на земле.

Также, как отмечается, с начала 2026 года Молдова зафиксировала в общей сложности 67 случаев нарушения воздушного пространства, а с 2022 года общее количество зафиксированных инцидентов достигло 104.

"Учитывая растущие воздушные угрозы, развитие современных возможностей для наблюдения, обнаружения и нейтрализации таких угроз является насущной необходимостью для национальной обороны", – добавили в Минобороны Молдовы.

Напомним, 23 октября Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны дроном, возложив ответственность за инцидент на Российскую Федерацию.

После того как в селе Киштельница обнаружили дрон, упавший в 100 метрах от жилого дома, в МИД Молдовы заявили, что объявят сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата.

Сообщалось, что Румыния ведет переговоры с Молдовой о совместной разработке программ по борьбе с беспилотниками.