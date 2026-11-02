Усунутий голова Конституційного трибуналу Польщі марно намагався увійти в його будівлю

Голова Конституційного трибуналу Польщі Богдан Свенчковський, якого уряд вважає усунутим, знову намагався потрапити до установи, але безуспішно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24

Обрані Сеймом нові судді Конституційного суду майже в повному складі з’явилися у понеділок вранці на робочому місці. Їх семеро – восьмий із суддів, Даріуш Шостак, перебуває на лікарняному.

До Конституційного трибуналу також хотів потрапити його усунутий голова Богдан Свенчковський. Він з’явився на місці близько 13:00. Однак його не впустили до будівлі.

Коментуючи ситуацію на місці, він наголошував, що рішення, ухвалені суддею Анною Корвін-Пйотровською, є "необов’язковими". Він також хотів приступити до роботи.

"Я вимагаю доступу на територію Конституційного суду, до будівлі Конституційного суду. Ніхто не звільнив мене з посади голови Конституційного суду, і жодні дії узурпаторки, якою є Анна Корвін-Пйотровська, не можуть цього змінити", – заявив Свенчковський біля будівлі Конституційного суду.

Свенчковський попередив, що якщо не зможе виконувати свої обов’язки в будівлі, то працюватиме перед будівлею, бо "не боїться поляків".

Серед присутніх він навіть підписав перший документ – лист до Головного коменданта поліції, в якому вимагає відведення правоохоронців з території Конституційного суду.

Свенчковський заявив, що хід дій, вжитих поліцією на території та в безпосередньому оточенні штаб-квартири Конституційного суду в ніч з п’ятниці на суботу, "викликає особливо серйозні застереження як щодо правових підстав вжитих заходів, так і щодо способу їх проведення, масштабів залучення поліції та дотримання конституційних гарантій незалежності Конституційного суду".

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свенчковського та його заступника Бартоломея Соханського.

У ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагалися потрапити до будинку суду.

Президент Кароль Навроцький заявив про "загрозу внутрішній безпеці" країни і скликав термінові консультації за участю представників парламентських сил.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу.