Отстраненный глава Конституционного трибунала Польши тщетно пытался войти в его здание
Председатель Конституционного трибунала Польши Богдан Свенчковский, которого правительство считает отстраненным, вновь пытался попасть в здание учреждения, но безуспешно.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24
Избранные Сеймом новые судьи Конституционного суда почти в полном составе явились в понедельник утром на рабочее место. Их семеро – восьмой из судей, Дариуш Шостак, находится на больничном.
В Конституционный трибунал также хотел попасть его отстраненный председатель Богдан Свенчковский. Он появился на месте около 13:00. Однако его не впустили в здание.
Комментируя ситуацию на месте, он подчеркивал, что решения, принятые судьей Анной Корвин-Пиотровской, являются "необязательными". Он также хотел приступить к работе.
"Я требую доступа на территорию Конституционного суда, в здание Конституционного суда. Никто не освободил меня от должности председателя Конституционного суда, и никакие действия узурпаторки, которой является Анна Корвин-Пиотровская, не могут этого изменить", – заявил Свенчковский у здания Конституционного суда.
Свенчковский предупредил, что если не сможет исполнять свои обязанности в здании, то будет работать перед зданием, потому что "не боится поляков".
В присутствии собравшихся он даже подписал первый документ – письмо Главному коменданту полиции, в котором требует отвода правоохранителей с территории Конституционного суда.
Свенчковский заявил, что действия, предпринятые полицией на территории и в непосредственной близости от штаб-квартиры Конституционного суда в ночь с пятницы на субботу, "вызывают особенно серьезные сомнения как в отношении правовых оснований принятых мер, так и в отношении способа их проведения, масштабов привлечения полиции и соблюдения конституционных гарантий независимости Конституционного суда".
Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского.
В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых был президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытались проникнуть в здание суда.
Президент Кароль Навроцкий заявил об "угрозе внутренней безопасности" страны и созвал экстренные консультации с участием представителей парламентских сил.
Подробности читайте в статье: Польша идёт под трибунал. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис.