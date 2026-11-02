Отстраненный глава Конституционного трибунала Польши тщетно пытался войти в его здание

Председатель Конституционного трибунала Польши Богдан Свенчковский, которого правительство считает отстраненным, вновь пытался попасть в здание учреждения, но безуспешно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24

Избранные Сеймом новые судьи Конституционного суда почти в полном составе явились в понедельник утром на рабочее место. Их семеро – восьмой из судей, Дариуш Шостак, находится на больничном.

В Конституционный трибунал также хотел попасть его отстраненный председатель Богдан Свенчковский. Он появился на месте около 13:00. Однако его не впустили в здание.

Комментируя ситуацию на месте, он подчеркивал, что решения, принятые судьей Анной Корвин-Пиотровской, являются "необязательными". Он также хотел приступить к работе.

"Я требую доступа на территорию Конституционного суда, в здание Конституционного суда. Никто не освободил меня от должности председателя Конституционного суда, и никакие действия узурпаторки, которой является Анна Корвин-Пиотровская, не могут этого изменить", – заявил Свенчковский у здания Конституционного суда.

Свенчковский предупредил, что если не сможет исполнять свои обязанности в здании, то будет работать перед зданием, потому что "не боится поляков".

В присутствии собравшихся он даже подписал первый документ – письмо Главному коменданту полиции, в котором требует отвода правоохранителей с территории Конституционного суда.

Свенчковский заявил, что действия, предпринятые полицией на территории и в непосредственной близости от штаб-квартиры Конституционного суда в ночь с пятницы на субботу, "вызывают особенно серьезные сомнения как в отношении правовых оснований принятых мер, так и в отношении способа их проведения, масштабов привлечения полиции и соблюдения конституционных гарантий независимости Конституционного суда".

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых был президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытались проникнуть в здание суда.

Президент Кароль Навроцкий заявил об "угрозе внутренней безопасности" страны и созвал экстренные консультации с участием представителей парламентских сил.

Подробности читайте в статье: Польша идёт под трибунал. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис.