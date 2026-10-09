Польські прокурори попросили Україну про допомогу в розслідуванні нападу в монастирі

Прокурори з Перемишля звернулись до України з проханням про допомогу у розслідуванні справи про нападника з ножем, який два тижні тому в абатстві в Ярославі поранив п’ятьох осіб, у тому числі одну – смертельно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Прокуратура просить перевірити, чи підозрюваний проходив психіатричне лікування в Україні, та надіслати медичну документацію, якщо така є.

Цей запит пов’язаний із тим, що чоловік перебуває в психіатричній лікарні з ознаками психозу, тому прокурори припускають, що він міг проходити лікування або діагностику в Україні.

Прокуратура також просить допитати як свідка матір чоловіка, який походить із заходу України, з Івано-Франківської області.

У середу чоловік зізнався у вбивстві, замаху на вбивство та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Звинувачення йому були висунуті в лікарні, щойно експерти визнали, що його стан здоров’я це дозволяє.

Однак Ігор М. відмовився давати пояснення.

24 вересня вранці 31-річний громадянин України напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в польському місті Ярослав. У результаті нападу загинув священник.

У польській прокуратурі розповіли, що українець у четвер в’їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув. Чоловік проник на територію монастиря, а потім увійшов до кухонних приміщень.

Судові психіатри констатували у нього ознаки психічного захворювання у вигляді гострих, багатоформних психотичних розладів. Нинішній стан 31-річного чоловіка не дозволяє йому брати участь у судових процедурах, зокрема в допиті.

У суботу 26 вересня Районний суд у Ярославі задовольнив клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді попереднього ув’язнення щодо Ігоря М.