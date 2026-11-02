В Польше изменили квалификацию обвинений украинцу в связи с нападением на монастырь

Окружная прокуратура в польском Перемышле изменила квалификацию обвинений в отношении Игоря М., подозреваемого в нападении на монастырь сестёр-бенедиктинок в Ярославе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Вместо одного обвинения, охватывавшего убийство и покушение на убийство четырех человек, мужчине предъявили пять отдельных обвинений.

Как сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле прокурор Малгожата Тацюх-Курасевич, это изменение носит технико-правовой характер.

"Ранее Игорю М. в рамках одного деяния инкриминировали совершение как преступления убийства, так и покушения на убийство четырёх потерпевших. В настоящее время прокурор пришёл к выводу, что он действовал с повторяющимся умыслом и совершил пять отдельных преступлений", – сообщила она.

Каждый пункт обвинения касается отдельного потерпевшего. В связи с обвинениями в преступлениях против жизни подозреваемому грозит совокупное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

После предъявления измененных обвинений 31-летний гражданин Украины признался в их совершении. Однако он отказался давать пояснения и отвечать на вопросы.

"Он лишь заявил, что очень сожалеет о содеянном", – сказала Тацюх-Курасевич.

Мужчина остается под стражей. Учитывая состояние его здоровья, содержание под стражей осуществляется в условиях психиатрической больницы с усиленным режимом безопасности.

Эксперты установили у 31-летнего мужчины острые многоформные психотические расстройства. Предварительные заключения, составленные в сентябре и в начале октября, указывали на то, что с ним было невозможно установить логический контакт, что делало невозможным его участие в судебных процедурах.

Более позднее заключение позволило допросить подозреваемого и предъявить ему обвинение. Однако оно не дает окончательной оценки его психической адекватности на момент нападения. Этот вопрос эксперты должны оценить на дальнейшем этапе расследования.

Прокуратура обратилась к властям Украины с просьбой предоставить медицинскую документацию по этому мужчине, в частности о возможном психиатрическом лечении. Следователи также хотят допросить его мать и получить информацию о возможной судимости подозреваемого в Украине.

По данным прокуратуры, у мужчины ранее не было судимостей в Польше. Анализы крови не выявили наличия алкоголя или психоактивных веществ.

24 сентября утром 31-летний гражданин Украины напал с ножом на четырёх мужчин и одну женщину на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской в польском городе Ярослав. В результате нападения погиб священник.

В польской прокуратуре сообщили, что украинец перед этим въехал в Польшу с территории Германии. Он направлялся к пограничному переходу в Корчове, однако границу не пересек. Мужчина проник на территорию монастыря, а затем вошёл в кухонные помещения.