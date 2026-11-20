Глава Командования кибер– и спецопераций Вооруженных сил Великобритании Роб Магован впервые признал, что Лондон проводит наступательные кибероперации против России, Китая, Северной Кореи и Ирана.

Об этом он заявил в комментарии Sky News, передает "Европейская правда".

Магован отметил, что киберриск, которому подвергается Великобритания, является "значительным", но предупредил, что британские кибервойска будут отвечать на "угрозу угрозой".

На вопрос, проводит ли Командование киберопераций наступательные операции, он ответил: "Безусловно – и мы четко об этом заявляли".

Что касается того, против кого направлены эти миссии, генерал отметил: "В мире существует целый ряд угроз, и мы четко заявляли, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея представляют угрозу для нашего образа жизни и проводят операции в киберпространстве".

"Им должно быть абсолютно ясно, что проведение операций в киберпространстве обойдется им дорого – именно в этом заключается задача наших кибервойск", – добавил Магован.

Британские кибервойска, созданные в 2020 году, сосредоточены на проведении наступательных миссий, однако сфера их деятельности строго засекречена.

"У нас действительно есть возможность, благодаря анализу компьютерных сетей, понять архитектуру противника, его сеть и обеспечить достижение результата внутри этой сети", – сказал чиновник.

На вопрос, означает ли это, что Великобритания находится в состоянии кибервойны с такими государствами, как Россия, Иран и даже Китай, он ответил, что речь идет о "гибридных действиях".

"Я бы не сказал, что мы находимся в состоянии войны, но и мира тоже нет. Мы находимся в этой гибридной зоне, этой "серой зоне", ниже порога конфликта, как мы говорим... но мы не должны сомневаться, что существует значительная угроза, мы видим, как она проявляется каждый день", – заявил глава Командования кибер– и специальных операций.

Магован отметил, что его подразделения добиваются успехов в наступательных операциях, хотя он не смог раскрыть подробностей.

На вопрос, есть ли у него какое-либо послание для противников Великобритании, генерал ответил: "Если вы собираетесь действовать в киберпространстве, то вам придется столкнуться с нами. Вы встретите эту угрозу угрозой, а на свою угрозу получите ответ от нас".

Недавно Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предупредил, что страна должна быть готова к кибератакам на её критически важную инфраструктуру с использованием искусственного интеллекта в течение следующих двух лет.

В сентябре глава британской Службы безопасности (MI5) Кен Маккаллум выступил с предупреждением об опасности действий враждебных государств против Великобритании, которые представляют большую угрозу, чем терроризм.

Напомним, 13 ноября немецкий Бундестаг проголосовал за комплексную реформу разведывательных служб, которая расширяет их полномочия – ведомства получат право на активную борьбу со злоумышленниками.