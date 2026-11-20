Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна в настоящее время не может уничтожать беспилотники в Чёрном море из-за военно-технических ограничений.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на конференции "Черное море 2026: Ближний Восток", сообщает БНР.

Глава правительства отметил, что Болгарии сложно обнаруживать атаки дронов вдоль её черноморского побережья, используя имеющееся оборудование.

Радев сказал, что страна время от времени получала помощь от патрульных самолетов союзников. Он добавил, что Болгария вместе с союзниками работает над обеспечением более регулярного воздушного наблюдения за потенциальными угрозами в Черном море.

Премьер также упрекнул политиков, которые не согласны с тем, что страна не располагает необходимыми возможностями для выявления угроз в Чёрном море.

"В Болгарии много политиков, которые мыслят как „сторонники теории плоской Земли". Для них Земля не круглая; они верят, что единственный радар на побережье Чёрного моря может обнаружить низколетящий дрон на расстоянии 100 километров – не говоря уже о морском дроне, который имеет очень низкий профиль и минимальную отражающую поверхность. Ну, это просто невозможно. Такого радара никогда не строили", – сказал Радев.

Лидер оппозиционной партии ГЕРБ Бойко Борисов прокомментировал слова премьера, назвав правительство "чемпионами по оправданиям".

"Тогда зачем нам система обороны, если мы не можем сбивать дроны?", – спросил Борисов.

Бывший министр иностранных дел Даниэль Митов отреагировал на сравнение премьер-министра с "плоскоземцами" и призвал Радева занять четкую позицию относительно происхождения дронов, атакующих суда в Чёрном море.

"Хорошо, что у правительства, по крайней мере, есть категорическая позиция относительно формы Земли. Теперь мы ожидаем от господина Радева категоричной позиции и относительно того, что это за дроны, которые непрерывно атакуют корабли в Чёрном море, и кому они принадлежат", – заявил Митов.

На этой неделе у черноморского побережья Болгарии затонул газовоз GAS HUSKY, который, вероятно, подвергся атаке нескольких неизвестных дронов.

На днях ещё одно судно BETUL 8 потерпело крушение у побережья Болгарии.

Ранее Болгария обратилась к НАТО с просьбой предоставить боевую авиацию, ракетные комплексы и системы противодействия дронам на фоне все более частых атак на суда в Чёрном море.

В НАТО заявили, что Альянс усилит наблюдение в Чёрном море на фоне недавних инцидентов.