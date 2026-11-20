Европейский Союз и Великобритания согласовали план действий по борьбе с нелегальной миграцией, совместные экономические и оборонные инициативы, а также участие британской молодежи в программе Erasmus+ на саммите 20 ноября в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

С 2027 года Великобритания вновь будет участвовать в программе Erasmus+ в Евросоюзе. Также ЕС и Великобритания завершили переговоры по Программе молодежного обмена.

"Она позволит 100 000 молодых людей с каждой стороны провести до трех лет в странах-партнерах, чтобы работать, учиться, заниматься волонтерством или просто путешествовать", – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также Евросоюз и Великобритания договорились теснее сотрудничать в сфере оборонных возможностей и защиты критически важной инфраструктуры. В частности, ЕС открывает путь для участия Великобритании в своих гражданских миссиях по безопасности и обороне и усиливает сотрудничество в борьбе с гибридными угрозами, кибератаками и иностранным вмешательством.

Кроме того, Союз и Соединённое Королевство договорились совместно бороться с нелегальной миграцией.

"У нас есть План действий по Ла-Маншу. Он был разработан в тесном сотрудничестве с нашими британскими друзьями. Кроме того, мы договорились начать новый Структурированный диалог по вопросам миграции. Это поможет нам действовать совместно вдоль всего миграционного маршрута через пролив. И это предотвратит опасные переправы", – отметила президент Еврокомиссии.

Кроме того, Великобритания и ЕС завершили переговоры по соглашению о продовольствии и других сельскохозяйственных продуктах, а также – об объединении их рынков углеродных квот. А еще стороны договорились начать диалог по вопросам экономической безопасности.

Напомним, в пятницу, 20 ноября, в Брюсселе проходит второй после Brexit саммит ЕС–Великобритания, на котором стороны планируют достичь договоренностей в ряде сфер в рамках "перезагрузки" отношений.

На нем президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз остается "открытым для как можно более тесных отношений" с Великобританией.