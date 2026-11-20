В Польше опровергли сообщения о том, что сигналы воздушной тревоги и предупреждения Правительственного центра безопасности (RCB) были разосланы уже после падения российских объектов.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая во время пресс-конференции, посвященной реагированию служб на инциденты, пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Галецкая заявила, что появилась "ложная информация, граничащая с дезинформацией". Речь идет о сообщениях, что сигналы тревоги от RCB были отправлены только после того, как воздушные объекты РФ нарушили воздушное пространство Польши.

По её словам, польская система мониторинга была активирована в 01:58, после чего соответствующие службы находились на связи с военными.

Представители полиции и Государственной пожарной службы заявили, что операции по реагированию на чрезвычайные ситуации были начаты сразу после получения сообщений.

А пресс-секретарь Правительственного центра по управлению кризисными ситуациями также отметил, что предупреждение от RCB было отправлено ещё до падения.

На фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства.