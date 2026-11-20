Польские СМИ узнали, что в момент вторжения в воздушное пространство страны российских ракет и реактивного дрона в аэропорту "Ясьонка" в Жешуве находился премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Об этом стало известно TVN24, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что польское агентство по управлению воздушным движением подтвердило, что во время нарушения польского воздушного пространства "украинский самолет со статусом HEAD находился на перроне". Этот статус присваивается рейсам, которые перевозят высших должностных лиц стран с официальными миссиями.

"Когда две ракеты и беспилотник попали в Польшу, премьер-министр Украины Сергей Корецкий находился в аэропорту "Ясьонка" в Жешуве. Из двух независимых источников нам известно, что той ночью он прибыл в аэропорт из Киева, чтобы утром вылететь в Берлин на встречу с канцлером Германии", – сказал журналист польского телеканала.

В то же время неизвестно, находился ли украинский премьер уже на борту самолета или был в здании аэропорта.

Как отметил журналист, вылет самолета был запланирован на 07:57 утра.

"Итак, это произошло после отмены первой тревоги, но до того, как Центр правительственной безопасности объявил вторую тревогу", – сказал он.

ОБНОВЛЕНО В 18:51. Источник, близкий к премьер-министру Украины, подтвердил "Европейской правде" эту информацию.

В этот день сообщалось, что на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства.

А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обратился с призывом к союзникам страны по НАТО об усилении обороны Польши на фоне того, как российские ракеты и реактивный дрон нарушили воздушное пространство страны.