Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова своего американского визави Дональда Трампа, который назвал главу Кремля Владимира Путина "другом".

Об этом он заявил в комментарии CNN, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 20 ноября, у Зеленского спросили, не является ли этот комментарий Трампа "фактически разрешением для Путина продолжать нападение на Украину".

"Если вы говорите о Путине… как будто он друг… конечно, он не чувствует, что является убийцей, он не испытывает достаточного давления. Он чувствует, что может продолжать", – ответил украинский президент.

В этом контексте он подчеркнул, что Путин хочет "полностью уничтожить" Украину.

"Конечно, как называть Путина – это дело президента Трампа… Для нас он – враг, и, конечно, для нас он – убийца. И я думаю, что в основном для людей в мире он – убийца, потому что он убивает", – подчеркнул он.

В то же время Зеленский выразил убеждение, что администрация Трампа остается лучшим посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

"США, пожалуй, для всех являются самым сильным посредником, которого мы можем иметь, потому что я не вижу, чтобы Путин мог прислушаться к кому-то другому. Я считаю, что Путин готов прислушаться к США и Китаю. Мы не видим со стороны Китая желания участвовать в этом процессе. А у США, вероятно, есть мощные рычаги влияния на Путина", – добавил он.

Напомним, 19 ноября перед началом встречи в Китае Трамп вошёл в зал в Шэньчжэне в сопровождении государственного секретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента. Войдя в зал,

Трамп улыбнулся и, указав на Путина, сказал: "Кто он? Он мой друг". После этого Трамп пожал руку Путину.

Такое поведение Трампа вызвало критику со стороны политиков. В частности, старший член Комитета Сената по международным отношениям, демократка Джин Шахин заявила, что "друг" президента Трампа – это кровожадный военный преступник".

А глава МИД Польши заявил, что теплый прием, оказанный американским президентом главе Кремля в Китае, "вызывает беспокойство".

Сообщалось, что Еврокомиссия не хочет комментировать заявления о дружбе между политиками, однако поддерживает усилия по прекращению агрессивной войны России против Украины.