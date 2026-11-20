Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин заверил его, что хочет завершить войну с Украиной дипломатическим путем.

Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в Белом доме 20 ноября, сообщает "Европейская правда".

Об этом Путин якобы говорил Трампу во время встречи на саммите в китайском Шэньчжэне 19 ноября.

"Я провел двустороннюю встречу с президентом России Путиным, который четко выразил желание, чтобы война между Россией и Украиной была урегулирована дипломатическими средствами", – заявил Дональд Трамп.

Кроме того, Путин, по словам Трампа, вновь повторил, что "войны не было бы, если бы он был президентом".

"Этой войны не было бы. Путин сказал это вчера: „Этого не было бы". Я спросил: „Произошло бы это, если бы я был президентом?" Он ответил: „Нет". К этому вопросу в нашей стране вообще подошли очень неудачно", – заявил Трамп.

По мнению Трампа, проблема в том, что Путин и Зеленский "сильно ненавидят" друг друга.

"Это сложно. Я думал, что эту войну будет легче всего завершить из тех восьми, о которых я упоминал. Но там очень сильная ненависть", – добавил президент США.

Напомним, 19 ноября перед началом встречи в Китае Трамп улыбнулся и, указав на Путина, сказал: "Кто он? Он мой друг". После этого Трамп пожал руку Путину.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова своего американского визави Дональда Трампа и заявил, что "для нас он враг и убийца".