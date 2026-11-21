Уже вторая федеральная судья запретила администрации президента Дональда Трампа возводить в Вашингтоне триумфальную арку высотой 76 метров, вынеся постановление о приостановке строительных работ на неопределенный срок.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

Во время судебного заседания в Александрии, штат Вирджиния, федеральный судья США Леони Бринкема заявила, что вынесет судебный запрет на неопределенный срок, блокирующий предлагаемое строительство 76-метровой арки вблизи Арлингтонского национального кладбища, пока она рассматривает судебный иск, поданный округом Арлингтон.

Совет округа утверждает, что проект Трампа усугубит пробки на дорогах и поставит под угрозу общественную безопасность в округе, расположенном на противоположном берегу реки Потомак от Вашингтона.

Судья Бринкем, назначенная президентом Биллом Клинтоном, отметила, что в анализе федерального правительства относительно экономических и экологических последствий проекта имеется немало недостатков. В частности, она указала на недостаточное объяснение того, как строительство арки повлияет на расположенный неподалеку Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

"Этого просто не было сделано в данном деле, поскольку работа велась слишком поспешно", – отметила судья.

В Белом доме отреагировали на это решение, заверив, что будут продолжать бороться за реализацию проекта.

"Не следует злоупотреблять судебной системой для политизации сооружения, предназначенного для объединения нашей нации. Мы и впредь будем отстаивать этот прекрасный и уместный памятник и уверены, что в ходе этого судебного разбирательства наша правота будет полностью подтверждена", – заявил пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл.

В этом месяце другая федеральная судья в Вашингтоне приостановила реализацию проекта до 3 декабря и сейчас рассматривает возможность вынесения более длительного судебного запрета.

Еще в апреле администрация Трампа представила Комиссии по изобразительному искусству (CFA) проект 76-метровой триумфальной арки, которая должна появиться на мемориальной развязке возле Арлингтонского мемориального моста в Вашингтоне.

Арка высотой 250 футов должна была бы стоять у подножия Мемориального моста, соединяющего монументальный центр Вашингтона с Арлингтонским национальным кладбищем в Вирджинии.

В начале сентября Трамп заявил, что строительство, по его замыслу, спорного бального зала на месте Восточного крыла Белого дома должно завершиться летом 2028 года.