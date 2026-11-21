Дания призвала страны-члены Европейского Союза принять "конкретные меры", которые продемонстрируют силу Европы в противостоянии с Россией после того, как датские правоохранительные органы предотвратили покушение на убийство, заказанное спецслужбами РФ.

Об этом говорится в сообщении страны, направленном правительствам стран ЕС и подтвержденном двумя дипломатами, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В сообщении, направленном в пятницу вечером высокопоставленным европейским дипломатам, говорится, что блок должен ввести дополнительные ограничения на доступ граждан России в Шенгенскую зону. Дания предлагает прекратить выдачу туристических виз россиянам и ввести в пределах всего Шенгена политику непризнания российских небиометрических паспортов.

Ожидается, что Копенгаген официально представит свои предложения на заседании послов ЕС в Брюсселе в понедельник, 23 ноября.

Это происходит на фоне того, как датская полиция предотвратила вероятное покушение на украинского рэпера Kyivstoner (настоящее имя – Альберт Васильев), который должен был выступить в Дании с концертом 25 сентября. Считается, что убийство должно было быть совершено по заказу спецслужб РФ.

После этого глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна намерена выслать российского военного атташе.

Тем временем премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал Европейский Союз закрыть свои границы для всех российских граждан.