В субботу утром, 21 ноября, финская Армия обороны зафиксировала атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

Об этом сообщили в министерстве обороны Финляндии, пишет "Европейская правда".

Торговое судно получило повреждения. Финляндия проинформировала своих союзников о случившемся.

"Финские вооруженные силы вновь ввели временные авиационные и морские ограничения в восточной части Финского залива. Это превентивная мера для обеспечения безопасности прохожих и способности властей реагировать на потенциальный удар беспилотника", – сообщили в министерстве.

Напомним, в субботу, 21 ноября, Вооруженные силы Финляндии ввели временные ограничительные зоны в восточной части Финского залива для судоходства и авиации.

А ранее, 11 ноября, неизвестный беспилотный летательный аппарат, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии над восточной частью Финского залива.