Во многих городах Франции, по призыву профсоюзов и "желтых жилетов", в субботу, 21 ноября, вновь прошли протесты – число участников демонстраций продолжает сокращаться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Протесты, которые их участники назвали "Акт VI", вновь направлены против роста стоимости жизни во Франции.

Марш демонстрантов в Париже завершился на площади Нации через 40 минут после начала. Несмотря на значительно меньшую явку по сравнению с предыдущими субботами, большое количество протестующих осталось на площади, где играли духовые оркестры.

Большое количество правоохранителей оцепило территорию и контролировало все дороги, ведущие к площади. О серьезных столкновениях или конфронтациях между протестующими и полицией не сообщалось.

В Марселе произошло несколько инцидентов: протестующие разбили стекла на некоторых остановках. Там демонстрация была многолюдной и собрала 4600 протестующих, по данным полицейской префектуры.

А в Лионе протесты вообще не состоялись, на улицы вышло немного демонстрантов.

Напомним, во время протестов 17 октября по стране наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. В частности, в городе Лиможе сгорело здание мэрии, которое подожгли демонстранты. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

После этого прошло еще несколько "всеобщих мобилизаций", но уже меньшего масштаба. А недавно в правительстве Франции заявили о переносе запланированного повышения минимальной заработной платы с января на декабрь, чтобы смягчить кризис стоимости жизни.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.