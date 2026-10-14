Туреччина та ЄС розпочали технічні переговори про оновлення Митного союзу

Переговори щодо Митного союзу між Туреччиною та ЄС просуваються в індивідуальному порядку, тоді як обсяг двосторонньої торгівлі сягнув 233 млрд доларів.

Про це пише Anadolu, інформує "Європейська правда".

Між ЄС та Туреччиню почалися технічні переговори щодо модернізації Митного союзу у сферах електронної комерції, інвестицій, державних закупівель та сільськогосподарської продукції. Водночас тривають дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб запропоновані європейські обмеження не вплинули на ланцюги постачання турецьких автомобілів та електромобілів.

"Ми досягаємо прогресу в кожному конкретному випадку, оскільки відповідні питання вже постали, і представники Європейської комісії ведуть з нами переговори", – сказав міністр торгівлі Туреччини Омер Болат.

За словами міністра, двосторонній товарообіг між Туреччиною та ЄС за останні три десятиліття зріс у 11 разів і досяг рекордного рівня – 233 млрд доларів.

Він зазначив, що двосторонній аналіз завершено, маючи на увазі новий турецький закон про державні закупівлі, ухвалений наприкінці липня. І, за його словами, хоча Рада ЄС ще не надала Європейській комісії офіційного мандата на початок переговорів щодо модернізації Митного союзу через позиції деяких держав-членів, технічні переговори вже розпочалися.

Втім, певні положення проєкту можуть вплинути на майбутні інвестиції та порушити інтегровані ланцюги постачання, зокрема у секторах електромобілів та автомобілебудування.

Болат зазначив, що ЄС координує з Туреччиною підготовку законодавства щодо цифрової торгівлі, оскільки країна й надалі залишається звільненою від нещодавно введеного регламенту ЄС, що передбачає стягнення збору в розмірі 3 євро за кожну посилку.

Раніше Туреччина та ЄС домовилися модернізувати угоду про митний союз. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Туреччина є важливим партнером ЄС.

Нагадаємо, Туреччина розпочала переговори про членство в ЄС у 2005 році, однак у 2016 процес зупинився. Євроінтеграційний прогрес Туреччини загальмувався через низку факторів, зокрема занепокоєння щодо прав людини, демократичного врядування та невирішеної суперечки стосовно Кіпру, північна частина якого окупована турецькими військами.