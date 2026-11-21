Дипломатические представительства стран Шенгенской зоны в Турции создали рабочую группу для пересмотра визовых процедур в отношении турецких граждан после переговоров с Анкарой.

Об этом пишет TRT Haber, сообщает "Европейская правда".

Турция обратилась к ЕС с инициативой упростить визовые процедуры для своих граждан. В частности, речь идет об ускорении рассмотрения заявлений, сокращении количества необходимых документов и упрощении процедур для граждан Турции, которые ранее получали шенгенские визы.

Кроме того, Турция выразила пожелание о более широком применении "Каскадной визовой системы" (Cascade), которая открывает возможности для получения многократных виз и виз с более длительным сроком действия. А также – подчеркнула необходимость обеспечения бесперебойного доступа турецких водителей грузовиков в Шенгенскую зону и поиска решения по существующим ограничениям срока пребывания с целью предотвращения перебоев в торговле с ЕС.

В результате переговоров с институтами ЕС и соответствующими органами стран-членов было объявлено о создании отдельной рабочей группы среди представительств стран Шенгенской зоны в Турции. Она пересмотрит процедуру выдачи шенгенских виз гражданам Турции.

Ранее министерство иностранных дел Турции раскритиковало отчет Европейской комиссии по Турции за 2026 год, опубликованный в рамках ежегодного пакета мер по расширению ЕС, заявив, что он в очередной раз продемонстрировал предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Анкаре.

Напомним, Турция и ЕС начали технические переговоры об обновлении Таможенного союза.