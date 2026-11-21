ФБР расследует возможный взлом своей общенациональной базы данных о преступлениях, которая является важным каналом связи между федеральными, штатными и местными правоохранительными органами.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, сообщает "Европейская правда".

Вторжение предполагаемых хакеров в Национальный центр криминальной информации является вторым подобным случаем за последние месяцы.

База данных Центра криминальной информации используется правоохранительными органами по всей стране для обмена информацией об ордерах на арест и проверки личных данных.

ФБР не сразу ответило на запрос издания о комментарии.

База данных Национального центра криминальной информации является одной из важнейших систем обмена информацией в правоохранительных органах, сообщил CNN бывший сотрудник ФБР, возглавлявший расследование в отношении киберпреступных группировок.

"Меня беспокоит не просто то, получили ли хакеры доступ к конфиденциальной информации – хотя это тоже является проблемой, – а то, могут ли они поставить под угрозу точность информации, на которую полагаются правоохранители", – заявило источник издания.

Ранее хакеры взломали реестр населения в Дании и получили доступ к персональным данным миллионов людей.

Также киберпреступники похитили из правительственных систем Молдовы данные примерно 750 тысяч жителей страны.