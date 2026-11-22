В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета, на котором будет обсуждаться нарушение воздушного пространства Польши российскими ракетами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Польшу на встрече будет представлять заместитель министра обороны Павел Залевский.

"В ближайшее время мы получим от союзников по НАТО мощную поддержку, которая усилит защиту нашей восточной границы! В понедельник в штаб-квартире НАТО состоится чрезвычайное заседание Североатлантического совета, на котором мы представим конкретные предложения и определим новые возможности действий", – сообщил в субботу вечером министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он добавил, что по поводу деталей в субботу беседовал с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Он также поблагодарил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за – как он написал – заявление по этому поводу.

Североатлантический совет – важнейший орган принятия решений НАТО. В его состав входят представители всех государств-членов Альянса (обычно это послы при НАТО, но при необходимости также министры иностранных дел, обороны или главы государств и правительств).

Генеральный секретарь НАТО во время субботнего визита в Варшаву подчеркнул, что в связи с попаданием ракет на территорию Польши он поддерживал контакт как с премьер-министром Польши, так и с президентом. "Польша – сильный союзник, у вас здесь прекрасные вооруженные силы, и теперь мы должны точно выяснить, что произошло. Командующий силами НАТО в Европе сделает все, чтобы точно выяснить, где существуют угрозы для нашей системы сдерживания и обороны, чтобы в случае необходимости внести определенные изменения", – отметил Рютте.

Как сообщалось, 20 ноября на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя инцидент с нарушением польского воздушного пространства, предупредил о "месяцах больших испытаний".

По данным воеводы Подкарпатского воеводства Терезы Кубас-Хул, 20 ноября во время российских ударов по Украине в Польшу залетела одна крылатая ракета и два реактивных дрона, хотя ранее официальные лица сообщали о падении двух ракет и одного беспилотника.